В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака

Предложение выдавать земельные участки под строительство жилья направлено на переход от «бездумной урбанизации» к развитию современной малоэтажной застройки за городом, уточнил Слуцкий. «Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны», – сказал он.