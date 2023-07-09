В Госдуме предложили бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака
В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает бесплатное предоставление земли семьям, проживающим в браке более 10 лет и имеющим детей. Проект поправок готовят депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.
Предложение выдавать земельные участки под строительство жилья направлено на переход от «бездумной урбанизации» к развитию современной малоэтажной застройки за городом, уточнил Слуцкий. «Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны», – сказал он.
Предполагается, что земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи, уточнили в пресс-службе. Депутаты внесут поправки в Госдуму после получения заключения правительства в течение 30 дней.
В июне президент России Владимир Путин рекомендовал органам местного самоуправления, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предоставлять участникам спецоперации, имеющим награды, земельные участки. В распоряжении главы государства говорится, что речь идет о военнослужащих, добровольцах, сотрудниках Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции, звания Героя РФ или ордена за заслуги в ходе спецоперации. Документом предлагается участникам спецоперации на безвозмездной основе передавать участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.
В начале года также сообщалось, что группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова (все – «Единая Россия»), внесет в Госдуму поправки, которые позволят Героям России получать участки под фермерское хозяйство и передавать эти «льготные» земли по наследству.