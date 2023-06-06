Президент рекомендовал регионам бесплатно выдавать землю героям спецоперации
Президент России Владимир Путин рекомендовал органам местного самоуправления, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, предоставлять участникам спецоперации, имеющим награды, земельные участки. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Речь идет о военнослужащих, добровольцах, сотрудниках Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции, звания Героя РФ или ордена за заслуги, проявленные в ходе спецоперации. Также действие распоряжения распространяется на ветеранов боевых действий и членов семей вышеперечисленных категорий в случае гибели военнослужащего в ходе боевых действий.
Документом предлагается участникам спецоперации на безвозмездной основе передавать участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Властям регионов рекомендовано принять соответствующие нормативные акты. Участки предлагается выдавать на территории региона, в котором зарегистрирован военный, или же по месту пребывания, если регистрации нет, на момент завершения участия в боевых действиях.
Распоряжение отменяет прежние указания президента, которыми он рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя предоставить аналогичную меру поддержки.
Ранее отмечалось, что эта мера нужна для предоставления дополнительной социальной поддержки российским военным, награжденным госнаградами и ведомственными знаками отличия за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В 2023 г. в России был создан фонд поддержки ветеранов боевых действий «Защитники Отечества», который в первую очередь будет помогать участникам спецоперации.