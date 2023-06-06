Президент рекомендовал регионам бесплатно выдавать землю героям спецоперации

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В 2023 г. в России был создан фонд поддержки ветеранов боевых действий «Защитники Отечества», который в первую очередь будет помогать участникам спецоперации.