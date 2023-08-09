Роскачество сообщило о выявлении бактерий группы кишечной палочки в курином фарше
Бактерии группы кишечной палочки были найдены в курином фарше, который продается в России. Об этом сообщили в Роскачестве, пишут «РИА Новости».
«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», – рассказали в организации.
Роскачество исследовало 18 торговых марок фарша из 10 субъектов России. Превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов были выявлены у «Азбуки вкуса», SPAR, «Перекрестка», «Мясновъ», «Рококо», «Чернышихинского мяса» и «Ярославского бройлера». Кроме тот, у «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинского мяса» также были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.
Кроме того, у марок «ВкусВилл», «Своя», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у «Троекурово» и «Перекрестка» были обнаружены листерии. В Роскачестве рассказали, что бизнес был уведомлен о полученных результатах и начал корректирующие мероприятия.
Этим летом неоднократно сообщалось о массовых отравлениях среди детей. 29 июля более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае. В середине июля сообщалось об отравлении 36 дошкольников в Орске Оренбургской области. По данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления в Орске стало грубое нарушение правил хранения и транспортировки продукции при температуре выше 40 градусов, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А.
Также об отравлении порядка 70 детей в детском лагере «Белые паруса» сообщалось 29 июня. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.