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Общество

Роскачество сообщило о выявлении бактерий группы кишечной палочки в курином фарше

Ведомости

Бактерии группы кишечной палочки были найдены в курином фарше, который продается в России. Об этом сообщили в Роскачестве, пишут «РИА Новости».

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», – рассказали в организации.

Роскачество исследовало 18 торговых марок фарша из 10 субъектов России. Превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов были выявлены у «Азбуки вкуса», SPAR, «Перекрестка», «Мясновъ», «Рококо», «Чернышихинского мяса» и «Ярославского бройлера». Кроме тот, у «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинского мяса» также были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

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Кроме того, у марок «ВкусВилл», «Своя», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у «Троекурово» и «Перекрестка» были обнаружены листерии. В Роскачестве рассказали, что бизнес был уведомлен о полученных результатах и начал корректирующие мероприятия.

Этим летом неоднократно сообщалось о массовых отравлениях среди детей. 29 июля более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае. В середине июля сообщалось об отравлении 36 дошкольников в Орске Оренбургской области. По данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления в Орске стало грубое нарушение правил хранения и транспортировки продукции при температуре выше 40 градусов, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А.

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Также об отравлении порядка 70 детей в детском лагере «Белые паруса» сообщалось 29 июня. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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