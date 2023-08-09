Роскачество сообщило о выявлении бактерий группы кишечной палочки в курином фарше

Кроме того, у марок «ВкусВилл», «Своя», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у «Троекурово» и «Перекрестка» были обнаружены листерии. В Роскачестве рассказали, что бизнес был уведомлен о полученных результатах и начал корректирующие мероприятия.