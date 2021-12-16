Роскачество нашло кишечную палочку в большинстве образцов красной икры
Роскачество выявило кишечную палочку в образцах красной икры 15 торговых марок (ТМ) в России, говорится в сообщении на сайте ведомства. В целом специалисты исследовали 21 марку и в 17 нашли нарушения обязательных требований законодательства.
«Кишечная палочка выявлена в икре 15 ТМ. В частности, ухудшилось качество икры ТМ «Очень полезная», по итогам исследования 2018 года претендовавшей на «Знак качества». В 2021 году в ней выявлены колиформные бактерии (БГКП), теперь рейтинг этой икры обнулен», — рассказали в организации.
По данным Роскачества, кишечной палочки нет в продукции «Вкусвилла», Metro Chef, «Асто» и «Киржачского консервного завода». Икра первых двух соответствует требованиям закона и превосходит стандарты, поэтому может претендовать на получение российского «Знака качества», говорится в сообщении.
При этом в продукции еще двух торговых марок — «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» — обнаружили запрещенный консервант уротропин, не заявленный в составе. Как пояснили в Роскачестве, данное вещество получается через синтез аммиака и формальдегида. Установлено, что человеческом организме уротропин преобразовывается обратно в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Препарат добавляют в продукт из-за более сильного по сравнению с аналогами консервирующего эффекта.
В ведомстве заявили, что объем, в котором уротропин присутствует в икре, скорее всего, некритичен. Однако он запрещен и не должен входить в состав продукции, резюмировали в организации.
Торговые марки «Сделано в море», «Асто», «Московский рыбокомбинат» и «Киржачский консервный завод» не сообщили о наличии в составе их икры красителя Е110. По закону подобные товары нужно снабжать предупреждением «содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». В то же время начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова отметила, что данный ингредиент может негативно сказаться на здоровье ребенка только в случае систематического употребления.
В икре семи торговых марок превышена доля джуса — жидкости от продукции, которая образуется в упаковке. Согласно стандартам, ее предельный объем должен быть не более 1%, тогда как у нарушителей он находится в диапазоне 2,5-12,9%. В икре одной торговой марки, помимо натуральной икры, обнаружили имитацию.