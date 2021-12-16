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Роскачество нашло кишечную палочку в большинстве образцов красной икры

Ведомости

Роскачество выявило кишечную палочку в образцах красной икры 15 торговых марок (ТМ) в России, говорится в сообщении на сайте ведомства. В целом специалисты исследовали 21 марку и в 17 нашли нарушения обязательных требований законодательства.

«Кишечная палочка выявлена в икре 15 ТМ. В частности, ухудшилось качество икры ТМ «Очень полезная», по итогам исследования 2018 года претендовавшей на «Знак качества». В 2021 году в ней выявлены колиформные бактерии (БГКП), теперь рейтинг этой икры обнулен», — рассказали в организации.

По данным Роскачества, кишечной палочки нет в продукции «Вкусвилла», Metro Chef, «Асто» и «Киржачского консервного завода». Икра первых двух соответствует требованиям закона и превосходит стандарты, поэтому может претендовать на получение российского «Знака качества», говорится в сообщении.

При этом в продукции еще двух торговых марок — «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» — обнаружили запрещенный консервант уротропин, не заявленный в составе. Как пояснили в Роскачестве, данное вещество получается через синтез аммиака и формальдегида. Установлено, что человеческом организме уротропин преобразовывается обратно в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Препарат добавляют в продукт из-за более сильного по сравнению с аналогами консервирующего эффекта.

В ведомстве заявили, что объем, в котором уротропин присутствует в икре, скорее всего, некритичен. Однако он запрещен и не должен входить в состав продукции, резюмировали в организации.

Торговые марки «Сделано в море», «Асто», «Московский рыбокомбинат» и «Киржачский консервный завод» не сообщили о наличии в составе их икры красителя Е110. По закону подобные товары нужно снабжать предупреждением «содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». В то же время начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова отметила, что данный ингредиент может негативно сказаться на здоровье ребенка только в случае систематического употребления.

В икре семи торговых марок превышена доля джуса — жидкости от продукции, которая образуется в упаковке. Согласно стандартам, ее предельный объем должен быть не более 1%, тогда как у нарушителей он находится в диапазоне 2,5-12,9%. В икре одной торговой марки, помимо натуральной икры, обнаружили имитацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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