Роскачество нашло кишечную палочку в большинстве образцов красной икры

Торговые марки «Сделано в море», «Асто», «Московский рыбокомбинат» и «Киржачский консервный завод» не сообщили о наличии в составе их икры красителя Е110. По закону подобные товары нужно снабжать предупреждением «содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей». В то же время начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова отметила, что данный ингредиент может негативно сказаться на здоровье ребенка только в случае систематического употребления.