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Бизнес

Цена на красную икру в России достигла исторического максимума

Ведомости

Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 г. впервые преодолела уровень в 5000 руб. за 1 кг, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Цена на красную икру не достигала такого уровня за всю историю наблюдений с 2000 г. По подсчетам Росстата, икра за 20 лет подорожала в 7,4 раза. 

Стоимость икры выросла осенью, несмотря на рост добычи лососевых. Ранее в Росрыболовстве заявляли, что в конце лета и осенью, после начала сезона добычи рыбы, цены на красную икру будут снижаться. Также подорожала красная рыба: цена 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 221 г. на 16% в годовом выражении, до 845,3 руб.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил, что основной объем лососевых традиционно добывается на Камчатке, где активный вылов закончился в сентябре. Улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений — более 533 000 т, что почти на 80% больше прошлогоднего показателя. По прогнозу ВАРПЭ, производство красной икры составит 27 000—30 000 т при емкости рынка в 14 000—18 000 т. 

Представитель Росрыболовства заявил изданию, что предпосылок для подорожания продукции из тихоокеанских лососей нет. По предварительным данным ведомства, вылов лососей на Дальнем Востоке в этом году составит 538 000 т. Производство красной икры за девять месяцев 2021 г. выросло в годовом выражении более чем вдвое, до 20 700 т. С учетом роста производства лососевых в товарной аквакультуре и производства красной икры предложения на рынке достаточно, чтобы цены начали снижаться. 

Ранее по теме: Продажи красной икры в России снизились на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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