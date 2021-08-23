Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Продажи красной икры в России снизились на 20%

Ведомости

Продажи красной икры в России с июля 2020 г. по июнь 2021 г. снизились на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, сообщает РБК со ссылкой на расчеты исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 000 домохозяйств по всей стране. 

Аналитики оценили покупки икры не только лососевых рыб, но и более дешевой продукции, имитирующей икру. Упакованную красную икру в магазинах россияне покупали на 7,5% реже, чем годом ранее, подсчитали в компании. Компания указала, что снижаются продажи именно натуральной икры, а у ее дешевых аналогов — наоборот, небольшой рост. Как отмечают аналитики, россияне покупают в среднем икру раз в пять месяцев объемом по 236 г. 

Исследовательская компания Ipsos также зафиксировала снижение потребления красной икры. По ее данным, во II 2021 г. доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее. 74,2% опрошенных заявили, что потребляют икру реже одного раза в месяц. Один раз в месяц потребляют икру порядка 14% опрошенных. 

В GfK объясняют, что россияне стали реже потреблять красную икру из-за выросших цен. Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата,  в апреле 2021 г. 1 кг красной икры стоил в рознице на 30% больше, чем год назад, цены достигли 10-летнего максимума (в среднем 4,7 тыс. руб. за 1 кг)

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных