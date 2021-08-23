Продажи красной икры в России снизились на 20%
Аналитики оценили покупки икры не только лососевых рыб, но и более дешевой продукции, имитирующей икру. Упакованную красную икру в магазинах россияне покупали на 7,5% реже, чем годом ранее, подсчитали в компании. Компания указала, что снижаются продажи именно натуральной икры, а у ее дешевых аналогов — наоборот, небольшой рост. Как отмечают аналитики, россияне покупают в среднем икру раз в пять месяцев объемом по 236 г.
Исследовательская компания Ipsos также зафиксировала снижение потребления красной икры. По ее данным, во II 2021 г. доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее. 74,2% опрошенных заявили, что потребляют икру реже одного раза в месяц. Один раз в месяц потребляют икру порядка 14% опрошенных.
В GfK объясняют, что россияне стали реже потреблять красную икру из-за выросших цен. Как пишет издание со ссылкой на данные Росстата, в апреле 2021 г. 1 кг красной икры стоил в рознице на 30% больше, чем год назад, цены достигли 10-летнего максимума (в среднем 4,7 тыс. руб. за 1 кг)