Продажи красной икры в России снизились на 20%

Аналитики оценили покупки икры не только лососевых рыб, но и более дешевой продукции, имитирующей икру. Упакованную красную икру в магазинах россияне покупали на 7,5% реже, чем годом ранее, подсчитали в компании. Компания указала, что снижаются продажи именно натуральной икры, а у ее дешевых аналогов — наоборот, небольшой рост. Как отмечают аналитики, россияне покупают в среднем икру раз в пять месяцев объемом по 236 г.