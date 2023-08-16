Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья.
ТАСС отмечает, что Блиновская проводит домашний арест в доме в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья.
В июле Пресненский суд Москвы оставил «королеву марафонов» под домашним арестом в рамках дела о неуплате налогов на сумму почти 1 млрд руб. Блогера задержали в конце апреля. СК России предъявил ей обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2019 по 2021 г. Блиновская не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн руб. СК утверждает, что она использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. Муж Блиновской обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В мае следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. 18 июля суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
В августе суд заморозил 12 банковских счетов и несколько расчетных счетов блогера. Также в рамках дела были арестованы четыре автомобиля, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым авто.