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Мишустин: работники крупных предприятий ОПК получат льготы при аренде жилья

Ведомости

С 2024 г. работники системообразующих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат льготы при аренде жилья. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения АО «Ракетно-космический центр "Прогресс”» в Самаре.

«Со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Работники «Прогресса» обратились к премьер-министру с просьбой включить их центр в перечень предприятий, обеспечиваемых льготным жильем. Мишустин пообещал дать такое поручение и выразил уверенность, что самарское предприятие должно войти в такой перечень.

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О необходимости запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Тогда глава государства предложил сделать ставку для участников программы существенно ниже рыночной, поскольку «значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство». 

В июне вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство рассматривает четыре варианта обеспечения жильем. Среди них – субсидирование 50% стоимости аренды недвижимости на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи внаем с субсидированием 50% стоимости аренды. Экстренными мерами министр назвал субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий и субсидирование процентной ставки по ипотеке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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