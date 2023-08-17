Мишустин: работники крупных предприятий ОПК получат льготы при аренде жилья

В июне вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство рассматривает четыре варианта обеспечения жильем. Среди них – субсидирование 50% стоимости аренды недвижимости на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи внаем с субсидированием 50% стоимости аренды. Экстренными мерами министр назвал субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий и субсидирование процентной ставки по ипотеке.