Мантуров перечислил варианты обеспечения льготным жильем сотрудников ОПК
Программа льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начнет действовать в 2023-2024 гг., рассматривается четыре варианта обеспечения жильем, в том числе субсидирование половины стоимости аренды на вторичном рынке, рассказал «РИА Новости» вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Необходимые акты внесут в правительство летом, документы утвердят правила предоставления субсидий из федерального бюджета, отметил Мантуров. Ожидается, что программу профинансируют в рамках бюджетного процесса на 2024-2026 гг.
«Но с учетом актуальности вопроса сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 г.», – сказал он.
По словам Мантурова, правительство рассматривает четыре базовых варианта программы: субсидирование 50% стоимости аренды недвижимости на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи внаем с субсидированием 50% стоимости аренды. Экстренными мерами министр назвал субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий и субсидирование процентной ставки по ипотеке.
О необходимости запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию в феврале. Тогда он сказал, что ставка для участников программы должна быть существенно ниже рыночной, поскольку «значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство». Президент также поручил начать строительство «немедленно».