Мантуров перечислил варианты обеспечения льготным жильем сотрудников ОПК

О необходимости запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию в феврале. Тогда он сказал, что ставка для участников программы должна быть существенно ниже рыночной, поскольку «значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство». Президент также поручил начать строительство «немедленно».