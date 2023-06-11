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Мантуров перечислил варианты обеспечения льготным жильем сотрудников ОПК

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Программа льготного арендного жилья для сотрудников  оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начнет действовать в 2023-2024 гг., рассматривается четыре варианта обеспечения жильем, в том числе субсидирование половины стоимости аренды на вторичном рынке, рассказал «РИА Новости» вице-премьер РФ – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Необходимые акты внесут в правительство летом, документы утвердят правила предоставления субсидий из федерального бюджета, отметил Мантуров. Ожидается, что программу профинансируют в рамках бюджетного процесса на 2024-2026 гг. 

«Но с учетом актуальности вопроса сейчас работаем над тем, чтобы начать финансирование уже в 2023 г.», – сказал он.

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По словам Мантурова, правительство рассматривает четыре базовых варианта программы: субсидирование 50% стоимости аренды недвижимости на вторичном рынке, аренда организациями ОПК на рынке специально построенного или выкупленного жилья для последующей сдачи внаем с субсидированием 50% стоимости аренды. Экстренными мерами министр назвал субсидирование строительства быстровозводимых металлокаркасных общежитий и субсидирование процентной ставки по ипотеке.

О необходимости запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию в феврале. Тогда он сказал, что ставка для участников программы должна быть существенно ниже рыночной, поскольку «значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство». Президент также поручил начать строительство «немедленно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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