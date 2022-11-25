Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде из других регионов

Минтруд предложил оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262 188 руб. на одного человека в год. Это следует из поправок в проект постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Выплаты будут осуществляться ежеквартально по 65 547 руб. по факту отработанного времени, что «значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан», говорится в пояснительной записке. Первые средства на компенсацию поступят в 2023 г. Месячная сумма выплаты рассчитана как произведение трех минимальных размеров оплаты труда, суммы страховых взносов и районного коэффициента.