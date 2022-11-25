Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников ОПК при переезде из других регионов

Потребность в кадрах в этой сфере оценивается как минимум в 3800 человек
Анастасия Бойко Инна Сидоркова Алексей Никольский
Минтруд считает, что квалифицированные кадры для ОПК можно стимулировать финансово / Донат Сорокин / ТАСС

Минтруд предложил оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262 188 руб. на одного человека в год. Это следует из поправок в проект постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству). Выплаты будут осуществляться ежеквартально по 65 547 руб. по факту отработанного времени, что «значительно сокращает риск злоупотребления со стороны граждан», говорится в пояснительной записке. Первые средства на компенсацию поступят в 2023 г. Месячная сумма выплаты рассчитана как произведение трех минимальных размеров оплаты труда, суммы страховых взносов и районного коэффициента.

На конец октября потребность предприятий ОПК в работниках составляет 3814 человек, отмечается в материалах к проекту постановления. Общий объем необходимых средств на привлечение составит около 1 млрд руб. Для финансирования этой меры поддержки Минтруд предлагает использовать остатки средств на счетах Фонда социального страхования за 2022 г., предусмотренных на мероприятия по стимулированию занятости отдельных категорий граждан.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных