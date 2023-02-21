Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Необходимо запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», – подчеркнул глава государства.
Президент также поручил начать строительство «немедленно».
Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.