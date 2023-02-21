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Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК

Ведомости

Необходимо запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», – подчеркнул глава государства.

Президент также поручил начать строительство «немедленно».

Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных