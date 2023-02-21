Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК

Ранее работников ОПК освободили от военной службы в рамках частичной мобилизации, которая шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В декабре на коллегии оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что от частичной мобилизации получили отсрочку свыше 830 000 человек, которые работают на предприятиях ОПК и в ряде других социально значимых сфер.