Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных

В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, уточняется в документе. Явка по-прежнему будет обязательной для прохождения медицинской комиссии. Рассылать повестки планируется через Единый реестр воинского учета или заказным письмом.