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Общество

Минобороны предложило ставить на воинский учет заключенных

Ведомости

Минобороны РФ предложило внести изменения в Положение о воинском учете, согласно которым заключенные должны будут вставать на воинский учет в исправительных колониях. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, для постановки и снятия с особого воинского учета гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, не нужно будет приходить в военкоматы. Воинский учет будет осуществляться исправительными учреждениями. Они же предоставляют списки граждан в военкоматы по мере приема, этапирования и освобождения заключенных. 

Из документа следует, что учреждения уголовно-исполнительной системы должны будут не реже одного раза в год сверять данные с документами воинского учета военкоматов. Кроме того, исправительные учреждения должны своевременно вносить изменения в списки и сообщать об этом военкоматам в течение 10 дней.

Отчеты о результатах проведения особого воинского учета за предшествующий год должны передаваться военкоматам до 1 февраля.

В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг, уточняется в документе. Явка по-прежнему будет обязательной для прохождения медицинской комиссии. Рассылать повестки планируется через Единый реестр воинского учета или заказным письмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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