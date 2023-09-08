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Общество

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования

Ведомости

РЖД открыли продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», – говорится в сообщении. 

Компания напомнила, что изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, а также Северного Кавказа.

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Продажа станет доступна 9 сентября с 8:00 мск. Ранее билеты были доступны для приобретения только за 45 суток.

17 августа РЖД объявили о возобновлении продажи билетов за 90 суток почти на все поезда дальнего следования. Тогда уточнялось, что ограничения были связаны с реконструкцией инфраструктуры Центрального транспортного узла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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