РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования
«Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», – говорится в сообщении.
Компания напомнила, что изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, а также Северного Кавказа.
Продажа станет доступна 9 сентября с 8:00 мск. Ранее билеты были доступны для приобретения только за 45 суток.