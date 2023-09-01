Перевозки пассажиров РЖД снизились в августе на 2,1%
Пригородные поезда перевезли в августе 94,4 млн человек (на 3% меньше, чем в августе 2022 г.), количество пассажиров на поездах дальнего следования наоборот выросло до 14,3 млн (на 4,6% больше).
Пассажирооборот в августе составил 17,2 млрд пассажирокилометров – на 4,1% больше, чем в августе 2022 г. Пассажирооборот пригородного сообщения увеличился на 0,5% до 3,2 млрд пассажирокилометров, в дальнем следовании – на 4,9% до 14 млрд пассажирокилометров.
Всего с начала 2023 г. в путь отправились 785,6 млн пассажиров (на 4,6% больше, чем в аналогичный период 2022 г.), из них в пригородном сообщении – 702,6 млн (+3,8%), в дальнем следовании – 83 млн человек (+12%). Пассажирооборот вырос на 10,4% и составил 93,1 млрд пассажирокилометров (в пригородном сообщении – 22 млрд, в дальнем следовании – 71,1 млрд).