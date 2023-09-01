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Экономика

Перевозки пассажиров РЖД снизились в августе на 2,1%

Ведомости

108,7 млн пассажиров отправилось в августе 2023 г. с вокзалов и станций ОАО «РЖД». Это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба холдинга.

Пригородные поезда перевезли в августе 94,4 млн человек (на 3% меньше, чем в августе 2022 г.), количество пассажиров на поездах дальнего следования наоборот выросло до 14,3 млн (на 4,6% больше).

Пассажирооборот в августе составил 17,2 млрд пассажирокилометров – на 4,1% больше, чем в августе 2022 г. Пассажирооборот пригородного сообщения увеличился на 0,5% до 3,2 млрд пассажирокилометров, в дальнем следовании – на 4,9% до 14 млрд пассажирокилометров.

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Всего с начала 2023 г. в путь отправились 785,6 млн пассажиров (на 4,6% больше, чем в аналогичный период 2022 г.), из них в пригородном сообщении – 702,6 млн (+3,8%), в дальнем следовании – 83 млн человек (+12%). Пассажирооборот вырос на 10,4% и составил 93,1 млрд пассажирокилометров (в пригородном сообщении – 22 млрд, в дальнем следовании – 71,1 млрд).

17 августа РЖД открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. До этого из-за реконструкции инфраструктуры Центрального транспортного узла билеты были доступны к покупке не раньше, чем за 45 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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