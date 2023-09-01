Перевозки пассажиров РЖД снизились в августе на 2,1%

Всего с начала 2023 г. в путь отправились 785,6 млн пассажиров (на 4,6% больше, чем в аналогичный период 2022 г.), из них в пригородном сообщении – 702,6 млн (+3,8%), в дальнем следовании – 83 млн человек (+12%). Пассажирооборот вырос на 10,4% и составил 93,1 млрд пассажирокилометров (в пригородном сообщении – 22 млрд, в дальнем следовании – 71,1 млрд).