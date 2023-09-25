Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра культуры Ольги Яриловой
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на продление ареста бывшей заместителя министра культуры Ольги Яриловой и оставил ее под стражей до 17 декабря, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
12 сентября Басманный суд Москвы отказался освободить Ярилову из-под стражи.
«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», – объявил судья.
В апелляционном заседании защита Яриловой просила отменить решение о продлении содержания в СИЗО и заменить его на домашний арест. Ярилова не имеет иностранных гражданств, оформленных видов на жительство в каких-либо зарубежных странах, а свидетели, на показаниях которых основывается обвинение, уже допрошены органами следствия и она не имеет возможности повлиять на их показания, отметил в суде адвокат Яриловой Сергей Дякин.
По словам другого защитника Яриловой Дениса Саушкина, основная часть инкриминируемых ей нарушений «не входила в ее должностные обязанности». Аналогичные доводы защита перечислила в направленном в Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ ходатайстве о прекращении дела, сообщил «Ведомостям» Саушкин. Как следует из документа, копия которого есть в распоряжении «Ведомостей», одним из таких доводов является то, что чиновница не занималась «непосредственной реализацией государственных программ», в том числе «Пушкинской картой». «Она определяла лишь общие направления и стратегию реализации», – настаивает защита Яриловой в ходатайстве в СК.
«Пушкинская карта» была запущена осенью 2021 г. Программа подразумевает раздачу школьникам и студентам карту с 5000 руб., которые в течение года можно тратить на посещение театров, музеев и других культурных событий по всей стране. Финансирование этих посещений берет на себя государство.
Подовом для разбирательства стало участие в программе выставки «Самый высокий музей мороженого», которую проводит компания «СП-Капитал» в одной из башен «Москвы-сити». Как утверждается в ходатайстве в СК со ссылкой на материалы дела, летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. Но Ярилова не санкционировала это исключение. Как настаивает защита, Ярилова и не должна была исключать выставку из программы – поскольку правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями, а в ней могут участвовать культурные организации, которые осуществляют в своих мероприятиях «интерактивные, просветительские, образовательные и инклюзивные форматы». Также, утверждает защита Яриловой, она не была единственным чиновником, который мог исключить выставку из «Пушкинской карты», а на рабочих совещаниях, напротив, замминистра настаивала на проверке организации и не запрещала своим подчиненным изучать вопрос ее исключения.
Сейчас, как следует из сайта выставки «Самый высокий музей мороженого», экспозиция размещена на 89-м этаже башни в Сити, стоимость билета на нее и на смотровую площадку начинается от 1500 руб. В экспозиции представлены линии изготовления мороженого, а также рецепты его производства в СССР. Выставка также совмещена с рестораном – помимо покупки билета на экспозицию на сайте предлагается забронировать стол в ресторане.
Как следует из данных СПАРК, организатор выставки «СП-Капитал» на 75% принадлежит Гагику Эвояну, совладельцу «Чистой линии», крупного российского производителя мороженого. В 2020 г. Дмитровский горсуд Московской области арестовывал предпринимателя и двоих его знакомых по обвинению в браконьерстве, сообщал «Коммерсантъ». Тогда поводом к разбирательству стало убийство четырех оленей. О дальнейших деталях процесса не сообщалось.
Осенью 2022 г. чиновница покинула должность замминистра культуры. Ярилову отправили в СИЗО в апреле 2023 г. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), ей грозит до 10 лет лишения свободы. В мае 2023 г. Ярилова признала вину и начала сотрудничать со следствием, писал ТАСС. Но в дальнейшем она поменяла адвоката и изменила линию защиты. Теперь Ярилова настаивает на невиновности, сообщил «Ведомостям» Саушкин.