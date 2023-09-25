Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра культуры Ольги Яриловой

Подовом для разбирательства стало участие в программе выставки «Самый высокий музей мороженого», которую проводит компания «СП-Капитал» в одной из башен «Москвы-сити». Как утверждается в ходатайстве в СК со ссылкой на материалы дела, летом 2022 г. гендиректор ФКУ «Цифровая культура», которое отвечает за работу «Пушкинской карты», установил, что организатор выставки не является музеем, и поставил вопрос о ее исключении из программы. Но Ярилова не санкционировала это исключение. Как настаивает защита, Ярилова и не должна была исключать выставку из программы – поскольку правила проведения программы не ограничивают круг ее участников только лишь музеями, а в ней могут участвовать культурные организации, которые осуществляют в своих мероприятиях «интерактивные, просветительские, образовательные и инклюзивные форматы». Также, утверждает защита Яриловой, она не была единственным чиновником, который мог исключить выставку из «Пушкинской карты», а на рабочих совещаниях, напротив, замминистра настаивала на проверке организации и не запрещала своим подчиненным изучать вопрос ее исключения.