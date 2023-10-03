МЧС предупредило о проверке систем оповещения по всей стране 4 октября

«Зазвучат сирены и громкоговорители – так подается сигнал "Внимание всем!". Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности», – предупредили в ведомстве, уточнив, что информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».