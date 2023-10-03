МЧС предупредило о проверке систем оповещения по всей стране 4 октября
4 октября во всех регионах России состоится проверка системы оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщает МЧС России на своей странице во «ВКонтакте».
«Зазвучат сирены и громкоговорители – так подается сигнал "Внимание всем!". Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности», – предупредили в ведомстве, уточнив, что информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».
В МЧС подчеркнули, что проверка проводится по плану, и призвали сохранять спокойствие.
Весной 2023 г. МЧС перенесло во всех регионах комплексные проверки систем оповещения населения, запланированные на 1 марта, из-за хакерских атак на инфраструктуру.
28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию о взломе трансляции подтвердило МЧС. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).