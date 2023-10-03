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Общество

МЧС предупредило о проверке систем оповещения по всей стране 4 октября

Ведомости

4 октября во всех регионах России состоится проверка системы оповещения населения регионального и муниципального уровней. Об этом сообщает МЧС России на своей странице во «ВКонтакте».

«Зазвучат сирены и громкоговорители – так подается сигнал "Внимание всем!". Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности», – предупредили в ведомстве, уточнив, что информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

В МЧС подчеркнули, что проверка проводится по плану, и призвали сохранять спокойствие.

Весной 2023 г. МЧС перенесло во всех регионах комплексные проверки систем оповещения населения, запланированные на 1 марта, из-за хакерских атак на инфраструктуру.

28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию о взломе трансляции подтвердило МЧС. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).

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