Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и усилении ветра до вечера понедельника

Как сообщали в центре погоды «Фобос» в начале октября, во второй половине месяца ожидаются первые заморозки, а первый снег может выпасть уже в первой декаде октября. Ранее ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец сообщил о дождях с мокрым снегом в начале следующей недели в Москве.