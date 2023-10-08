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Общество

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и усилении ветра до вечера понедельника

Ведомости

Управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды до конца 9 октября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21:00 [мск] 8 октября до 21:00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», – говорится в сообщении.

В управлении рекомендовали избегать внезапных маневров на дорогах, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, парковать авто вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Непогода была в столичном регионе все выходные. В пятницу, 6 октября, ГУ МЧС по Москве сообщало об усилении ветра до 21 м/с. 

Как сообщали в центре погоды «Фобос» в начале октября, во второй половине месяца ожидаются первые заморозки, а первый снег может выпасть уже в первой декаде октября. Ранее ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец сообщил о дождях с мокрым снегом в начале следующей недели в Москве.

Днем 8 октября штормовое предупреждение объявили в Сочи. По прогнозам управления МЧС России по Краснодарскому краю, сильные дожди с грозами и ветром 20-25 м/с ожидаются в Сочи в ночь на понедельник. «РИА Новости» сообщили о запрете купания на пляжах в центре курорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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