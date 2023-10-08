Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и усилении ветра до вечера понедельника
Управление МЧС по Москве предупредило об ухудшении погоды до конца 9 октября.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21:00 [мск] 8 октября до 21:00 9 октября по городу Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», – говорится в сообщении.
В управлении рекомендовали избегать внезапных маневров на дорогах, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, парковать авто вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
Непогода была в столичном регионе все выходные. В пятницу, 6 октября, ГУ МЧС по Москве сообщало об усилении ветра до 21 м/с.
Как сообщали в центре погоды «Фобос» в начале октября, во второй половине месяца ожидаются первые заморозки, а первый снег может выпасть уже в первой декаде октября. Ранее ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец сообщил о дождях с мокрым снегом в начале следующей недели в Москве.