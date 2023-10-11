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Общество

Россия может отменить туристические визы с Саудовской Аравией и Кувейтом в 2024 году

Ведомости

Взаимная отмена туристических виз, которую Россия предложила ранее пяти странам, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, прорабатывается, это перспектива на следующий год, рассказал замглавы Минэка Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий».

«Думаю, что перспектива – это следующий год. Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре министр экономического развития Максим Решетников на ВЭФ рассказал, что Россия предложила полную взаимную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. В российской туриндустрии считают, что это решение имеет огромное значение и гарантирует серьезные перспективы, писали тогда «Ведомости».

Ранее по теме: Россия предложила отменить туристические визы пяти странам

1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого, с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.

В августе Решетников рассказывал, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп. По словам министра, этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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