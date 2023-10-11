Россия может отменить туристические визы с Саудовской Аравией и Кувейтом в 2024 году

1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого, с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.