Россия может отменить туристические визы с Саудовской Аравией и Кувейтом в 2024 году
Взаимная отмена туристических виз, которую Россия предложила ранее пяти странам, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, прорабатывается, это перспектива на следующий год, рассказал замглавы Минэка Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий».
«Думаю, что перспектива – это следующий год. Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это вопрос межправительственных соглашений. Активно прорабатываем», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В сентябре министр экономического развития Максим Решетников на ВЭФ рассказал, что Россия предложила полную взаимную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. В российской туриндустрии считают, что это решение имеет огромное значение и гарантирует серьезные перспективы, писали тогда «Ведомости».
1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои. Помимо этого, с 1 августа начал действовать режим безвизовых поездок для туристических групп с Ираном.
В августе Решетников рассказывал, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизовых туристических поездок для групп. По словам министра, этот вопрос прорабатывается по дипломатическим каналам.