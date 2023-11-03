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Общество

Суд назначил сроки фигурантам дела о продаже детей иностранцам

Ведомости

Никулинский суд Москвы огласил 3 ноября приговор фигурантам дела о торговле детьми суррогатных матерей, в том числе иностранцам, передает ТАСС из зала суда.

Так директор Европейского медицинского центра Владислав Мельников приговорен к 19,5 года колонии – суд признал его виновным в 17 эпизодах торговли детьми. К реальным срокам приговорены также уролог частной клиники NGC Тарас Ашитков, врачи-акушеры Юлиана Иванова и Лилия Панаиоти, суррогатные матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой).

Ашитков был приговорен к 17,5 года лишения свободы, Иванова – к 16,5, Панаиоти – к 16, Валеева – к 10,5, а Блинова – к четырем годам с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Уточняется, что сновной фигурант дела Константин Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Как отмечает агентство, уголовное дело возбудили после того, как в январе 2020 г. в одной из квартир в Одинцовском районе Московской области нашли тело новорожденного. Летом того же года в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пятеро младенцев. Тогда была задержана также гражданка Китая, находившаяся рядом с младенцами. Как отмечал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это были дети суррогатных матерей, которые выносили их в том числе для граждан КНР. Следствие позднее переквалифицировало часть статьи 127.1 УК на более тяжкую, а дело было передано в центральный аппарат СК.

Частичное донорство просят разрешить в программах суррогатного материнства

Чтобы завести ребенка, некоторым приходится разводиться или ехать в другую страну

В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. Теперь, если пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, яйцеклетки должны быть получены от генетической матери будущего ребенка, а сперматозоиды – от генетического отца.

В ноябре 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».

Как писали «Ведомости», Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) предложила разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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