Суд назначил сроки фигурантам дела о продаже детей иностранцам
Никулинский суд Москвы огласил 3 ноября приговор фигурантам дела о торговле детьми суррогатных матерей, в том числе иностранцам, передает ТАСС из зала суда.
Так директор Европейского медицинского центра Владислав Мельников приговорен к 19,5 года колонии – суд признал его виновным в 17 эпизодах торговли детьми. К реальным срокам приговорены также уролог частной клиники NGC Тарас Ашитков, врачи-акушеры Юлиана Иванова и Лилия Панаиоти, суррогатные матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой).
Ашитков был приговорен к 17,5 года лишения свободы, Иванова – к 16,5, Панаиоти – к 16, Валеева – к 10,5, а Блинова – к четырем годам с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Уточняется, что сновной фигурант дела Константин Свитнев объявлен в международный розыск и арестован заочно.
Как отмечает агентство, уголовное дело возбудили после того, как в январе 2020 г. в одной из квартир в Одинцовском районе Московской области нашли тело новорожденного. Летом того же года в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пятеро младенцев. Тогда была задержана также гражданка Китая, находившаяся рядом с младенцами. Как отмечал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это были дети суррогатных матерей, которые выносили их в том числе для граждан КНР. Следствие позднее переквалифицировало часть статьи 127.1 УК на более тяжкую, а дело было передано в центральный аппарат СК.
В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий пользоваться услугами суррогатного материнства только российским семейным парам и россиянкам, которые не могут родить сами по медицинским показаниям. Теперь, если пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, яйцеклетки должны быть получены от генетической матери будущего ребенка, а сперматозоиды – от генетического отца.
В ноябре 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что за последние несколько лет за границу было вывезено 45 000 младенцев, рожденных суррогатными матерями. В результате дети «зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары».
Как писали «Ведомости», Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) предложила разрешить парам, состоящим в зарегистрированном браке, использовать донорские половые клетки в программах суррогатного материнства.