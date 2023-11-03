Суд назначил сроки фигурантам дела о продаже детей иностранцам

Как отмечает агентство, уголовное дело возбудили после того, как в январе 2020 г. в одной из квартир в Одинцовском районе Московской области нашли тело новорожденного. Летом того же года в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пятеро младенцев. Тогда была задержана также гражданка Китая, находившаяся рядом с младенцами. Как отмечал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это были дети суррогатных матерей, которые выносили их в том числе для граждан КНР. Следствие позднее переквалифицировало часть статьи 127.1 УК на более тяжкую, а дело было передано в центральный аппарат СК.