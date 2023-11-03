В отношении блогера Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве
В отношении блогера Аяза Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой официального представителя МВД России Ирину Волк.
МВД также опубликовало видео обысков в квартире Шабутдинова. Правоохранительные органы обнаружили там пачки с деньгами.
О том, что Шабутдинов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов, стало известно 3 ноября. Уточняется, что он обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением больших доходов.
Суммарное количество подписчиков блогера составляет 1,9 млн пользователей, на хостинге YouTube – более 300 000 подписчиков. Он является основателем образовательной компании «Like Центр». Одним из первых проектов Шабутдинова была сеть кофеен Coffee Like, в сентябре 2018 г. блогер объявил о ее продаже.