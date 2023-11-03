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СМИ: блогера Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве

Ведомости

Блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что задержание проводило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии управления ФСБ по Москве. 

Представитель Шабутдинова при этом опровергла его задержание, сообщил Telegram-канал Baza. Сообщается, что с блогером «все нормально» и он «работает», при этом не отвечает на звонки.

Суммарное количество подписчиков блогера составляет 1,9 млн пользователей, на хостинге YouTube – более 300 000 подписчиков. Он является основателем образовательной компании «Like Центр». Одним из первых проектов Шабутдинова была сеть кофеен Coffee Like, в сентябре 2018 г. блогер объявил о ее продаже.

Адвокат Блиновской сообщила о налоговой проверке в отношении блогера за 2022 год

В апреле была задержана блогер Елена Блиновская. По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг. В результате блогер не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Следственный комитет предъявил Блиновской обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

24 октября Замоскворецкий суд Москвы продлил срок домашнего ареста Блиновской до 26 января. В ходе заседания по мере пресечения адвокат блогера Наталья Сальникова сообщила, что в отношении Блиновской была инициирована еще одна налоговая проверка за 2022 г., следствие в ближайшее время намерено назначить налоговую экспертизу по делу, чтобы определить суммы недоимки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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