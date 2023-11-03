СМИ: блогера Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве

В апреле была задержана блогер Елена Блиновская. По версии следствия, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг. В результате блогер не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Следственный комитет предъявил Блиновской обвинения по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).