Песков: дата выступления Путина на Петербургском культурном форуме уточняется

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября, в нем примут участие более 70 стран и 50 официальных делегаций, в том числе представители БРИКС, ШОС, СНГ и других дружественных государств, сообщается на сайте форума. Работа будет идти на нескольких площадках: в Государственном Эрмитаже, здании Главного штаба, в Российском этнографическом музее и Государственной академической капелле.