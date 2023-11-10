Песков: дата выступления Путина на Петербургском культурном форуме уточняется
Дата выступления президента России Владимира Путина на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге пока уточняется. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Выступление президента действительно планируется, но в какой день точно, мы вам дополнительно сообщим», – сказал Песков.
Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября, в нем примут участие более 70 стран и 50 официальных делегаций, в том числе представители БРИКС, ШОС, СНГ и других дружественных государств, сообщается на сайте форума. Работа будет идти на нескольких площадках: в Государственном Эрмитаже, здании Главного штаба, в Российском этнографическом музее и Государственной академической капелле.
Ранее стало известно, что на форуме впервые вручат Эрмитажную премию. Она учреждена совместно оргкомитетом мероприятия и Государственным Эрмитажем. Премию будут вручать ежегодно двум знаковым деятелям культуры из России и из-за рубежа.
На подготовку и проведение культурного форума в 2023 г. власти Санкт-Петербурга направили субсидии в размере 100 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.