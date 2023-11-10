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Песков: дата выступления Путина на Петербургском культурном форуме уточняется

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Дата выступления президента России Владимира Путина на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге пока уточняется. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Выступление президента действительно планируется, но в какой день точно, мы вам дополнительно сообщим», – сказал Песков.

Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября, в нем примут участие более 70 стран и 50 официальных делегаций, в том числе представители БРИКС, ШОС, СНГ и других дружественных государств, сообщается на сайте форума. Работа будет идти на нескольких площадках: в Государственном Эрмитаже, здании Главного штаба, в Российском этнографическом музее и Государственной академической капелле.

Ранее стало известно, что на форуме впервые вручат Эрмитажную премию. Она учреждена совместно оргкомитетом мероприятия и Государственным Эрмитажем. Премию будут вручать ежегодно двум знаковым деятелям культуры из России и из-за рубежа.

На подготовку и проведение культурного форума в 2023 г. власти Санкт-Петербурга направили субсидии в размере 100 млн руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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