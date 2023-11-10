Минюст внес в реестр иноагентов псковского политика Александра Малова
Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов псковским политиком Алексеем Маловым и изданием об экологии «Кедр.медиа», сообщается на сайте ведомства.
Малов, по заявлению ведомства, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов и распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.
«Кедр.медиа» распространяло материалы иноагентов и фейки о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. «В том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности», – добавили в министерстве.
В реестре также оказалось издание «Гроза» и журналист Сергей Колдобский. Издание осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа РФ, распространяло фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и пропагандировало образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в России.
Колдобский, помимо формирования негативного образа РФ и участия в создании материалов иноагентов, сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иноагентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания.
3 ноября министерство пополнило перечень иноагентов пятью физлицами. Тогда в списке оказались журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский и Андрей Солдатов, блогер Кирилл Качур и политолог Мария Снеговая.
Согласно приказу Минюста, в реестре иноагентов теперь будут указываться псевдонимы включенных в него лиц, а также данные о прежних имени, фамилии и отчестве физлиц-иноагентов, если они их меняли.