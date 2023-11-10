Газета
Общество

Минюст внес в реестр иноагентов псковского политика Александра Малова

Ведомости

Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов псковским политиком Алексеем Маловым и изданием об экологии «Кедр.медиа», сообщается на сайте ведомства.

Малов, по заявлению ведомства, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов и распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

«Кедр.медиа» распространяло материалы иноагентов и фейки о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. «В том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности», – добавили в министерстве.

В реестре также оказалось издание «Гроза» и журналист Сергей Колдобский. Издание осуществляло действия, направленные на формирование негативного образа РФ, распространяло фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике и пропагандировало образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной в России.

Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Колдобский, помимо формирования негативного образа РФ и участия в создании материалов иноагентов, сотрудничает с интернет-изданием, которое включено в реестр иноагентов, является корреспондентом иностранного интернет-издания.

3 ноября министерство пополнило перечень иноагентов пятью физлицами. Тогда в списке оказались журналисты Дмитрий Губин, Дмитрий Еловский и Андрей Солдатов, блогер Кирилл Качур и политолог Мария Снеговая.

Согласно приказу Минюста, в реестре иноагентов теперь будут указываться псевдонимы включенных в него лиц, а также данные о прежних имени, фамилии и отчестве физлиц-иноагентов, если они их меняли.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных