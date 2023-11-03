Список иноагентов пополнился еще пятью фамилиями
Министерство юстиции РФ внесло еще пять человек в перечень иностранных агентов. Все они живут за пределами России, сообщается на сайте ведомства.
По данным Минюста, журналист Дмитрий Губин участвовал в создании и распространении материалов других иностранных агентов, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также фейки о действиях российских Вооруженных сил.
Журналист Дмитрий Еловский, указывает ведомство, выступал против спецоперации на Украине. Он также является шеф-редактором информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом.
Блогер Кирилл Качур помогал в формировании негативного образа России и Вооруженных сил РФ. Распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти Российской Федерации и проводимой ими политике.
Журналист Андрей Солдатов участвовал в качестве респондента на иностранных информационных площадках, распространял материалы иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, как указывает ведомство, он является сотрудником иностранной организации.
Политолог Мария Снеговая была респондентом на иностранных информационных площадках, а также, помимо прочего, является сотрудником различных американских аналитических центров и университетов.
В том же сообщении Минюста говорится, что из реестра иностранных агентов исключена национально-культурная общественная организация «Туба калык» (Тубалары) в связи с ее ликвидацией.
31 октября стало известно, что в реестре иноагентов, который ведет Министерство юстиции, теперь будут указываться псведонимы включенных в него лиц, а также данные о прежних имени, фамилии и отчестве физлиц-иноагентов, если они их меняли.