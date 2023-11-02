В Общественной палате предложили лишать уехавших артистов государственных наград

В Общественной палате предложили лишать уехавших артистов государственных наградВ прошлом году там хотели запретить на законодательном уровне выступления артистов-иноагентов
В Общественной палате предложили Госдуме, Совету Федерации и правительству подумать о том, что делать с артистами, которые уехали из страны после начала специальной операции. Об этом на пленарной сессии форума «Сообщество» заявил Герой России, первый замсекретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров.
По его словам, доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества, который ежегодно палата представляет президенту, должен отличаться от прежних: «Сейчас мы находимся в состоянии вооруженного противостояния, которое длится один год и восемь месяцев, – и эти факторы надо учитывать».
После этого в своем выступлении Бочаров перешел к теме уехавших артистов и общественников. «Вспомните в прошлом году, когда была объявлена частичная мобилизация, немалое число наших членов гражданского общества решили покинуть страну. В этом году, когда в июне был соответствующий демарш [Евгения] Пригожина, немалое число лиц также решили за любую цену покинуть нашу страну. А ведь это тоже члены гражданского общества, причем занимающие определенное положение», – сказал Бочаров. Он предложил собравшимся участникам пленарного заседания посмотреть в интернете «перечень тех заслуженных, народных и просто обожаемых в свое время представителей театрального мира, представителей искусства, которые также покинули нашу страну, – а ведь у них десятки тысяч были поклонников».
«Это тоже говорит о состоянии гражданского общества. Поэтому когда председатели комиссий [Общественной палаты] излагали успешные практики своих направлений, мне кажется необходимо делать акцент на те проблемы, которые существуют. <…> Нельзя говорить только о тех моментах, которые нравятся. Президенту необходимо услышать и те моменты, на которые нужно будет обратить внимание и депутатам Госдумы, и членам Совета Федерации, и представителям правительства», – сказал он.
Позже на вопрос «Ведомостей» о том, что он имел в виду, апеллируя к парламентариям и правительству, Бочаров сказал о том, что уехавших артистов и общественников следует лишать государственных наград. «Я думаю, вы понимаете, что я хотел сказать: что не все так хорошо в королевстве. Это говорит о том, что надо предметно работать с людьми. Вы биографию [музыканта Андрея] Макаревича смотрели? Посмотрите. У него государственных орденов больше, чем у меня». На уточняющий вопрос о том, имел ли в виду Бочаров, что уехавших артистов надо лишать орденов, он ответил утвердительно. «А почему в советский период лишали звания Героя Советского Союза за преступления против общества в том числе? А почему мы сейчас считаем, что это неприкасаемо?» – сказал он «Ведомостям».
В 2022 г. на пленарном заседании форума «Сообщество» тему уехавших артистов поднимал депутат Денис Майданов («Единая Россия»), писали «Ведомости». Тогда он предложил запретить на законодательном уровне выступление артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами, в эфире радиостанций и на концертных площадках в России. Участники в зале тогда встретили такое предложение аплодисментами. По словам Майданова, нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.
Российские официальные лица неоднократно критиковали уехавших из страны артистов. К примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал обсудить идею конфискации имущества у тех, кто уехал из России и критикует страну. «Есть те негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес – и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать», – говорил он в январе. При этом министр культуры Ольга Любимова в июне говорила в интервью «Известиям», что специальные ограничения в отношении уехавших артистов не вводились. «Были разные депутатские запросы. И отдельные люди писали, что нам надо обязательно обратить внимание. Но понятно, что продюсеры и режиссеры, которые уехали, и так больше не принимают участия в питчингах Министерства культуры или Фонда кино. Потому что у нас очная форма защиты», – говорила министр.