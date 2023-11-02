В Общественной палате предложили лишать уехавших артистов государственных наград

Позже на вопрос «Ведомостей» о том, что он имел в виду, апеллируя к парламентариям и правительству, Бочаров сказал о том, что уехавших артистов и общественников следует лишать государственных наград. «Я думаю, вы понимаете, что я хотел сказать: что не все так хорошо в королевстве. Это говорит о том, что надо предметно работать с людьми. Вы биографию [музыканта Андрея] Макаревича смотрели? Посмотрите. У него государственных орденов больше, чем у меня». На уточняющий вопрос о том, имел ли в виду Бочаров, что уехавших артистов надо лишать орденов, он ответил утвердительно. «А почему в советский период лишали звания Героя Советского Союза за преступления против общества в том числе? А почему мы сейчас считаем, что это неприкасаемо?» – сказал он «Ведомостям».