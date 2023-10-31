Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Минюст предложил указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц в конце сентября, писали тогда «Ведомости». Как отмечали эксперты, право на псевдоним содержится в Гражданском кодексе РФ: автор может выбирать себе псевдоним (или несколько) или требовать, чтобы его статьи, песни или другие произведения использовались без указания имени автора. На такой шаг Минюст мог пойти, чтобы осложнить для российских СМИ и сайтов цитирование тех, кто малоизвестен под своими настоящими именами, но чьи псевдонимы у всех на слуху, отмечали они.