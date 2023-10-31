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Общество

Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Ведомости

В реестре иноагентов, который ведет Министерство юстиции, теперь будут указываться псведонимы включенных в него лиц. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

Приказ вносит изменения в декабрьский указ, касающийся порядка ведения реестра иностранных агентов. Помимо информации о псевдонимах (если они есть) Минюст также будет указывать и данные о прежних имени, фамилии и отчестве физлиц-иноагентов (если они их меняли), а также о прежних наименованиях юрлиц и общественных объединений, действующих без образования юрлиц, если они менялись.

Минюст предложил указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц в конце сентября, писали тогда «Ведомости». Как отмечали эксперты, право на псевдоним содержится в Гражданском кодексе РФ: автор может выбирать себе псевдоним (или несколько) или требовать, чтобы его статьи, песни или другие произведения использовались без указания имени автора. На такой шаг Минюст мог пойти, чтобы осложнить для российских СМИ и сайтов цитирование тех, кто малоизвестен под своими настоящими именами, но чьи псевдонимы у всех на слуху, отмечали они.

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Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.

С 1 декабря 2022 г. в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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