В Петербурге оштрафовали издание за упоминание Noize MC без маркировки иноагента
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал учредителя местного сетевого издания Event Live за упоминание рэп-исполнителя Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие плашки иноагента в публикации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как уточняется, речь идет о материале «Roof Fest, который живет на крыше». Адвокат издания заявила, что редакция в полном объеме проверяет публикуемый материал на упоминание иноагентов, но «не обладает знаниями и ресурсами для сличения всех прозвищ и соответствующих им людей» со списком иноагентов.
В результате учредитель издания ООО «ВНИЦ Р-н-С» было оштрафовано на 40 000 руб. по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), а главред издания – на 4000 руб.
Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.
Алексеев был внесен в реестр иноагентов 18 ноября 2022 г.
Как писали ранее «Ведомости», Минюст предложил указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц. Как отмечали опрошенные юристы, предложенные поправки необходимы для более прозрачного выявления у конкретного лица статуса иноагента.