В Петербурге оштрафовали издание за упоминание Noize MC без маркировки иноагента

Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.