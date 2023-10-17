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В Петербурге оштрафовали издание за упоминание Noize MC без маркировки иноагента

Ведомости

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал учредителя местного сетевого издания Event Live за упоминание рэп-исполнителя Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие плашки иноагента в публикации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как уточняется, речь идет о материале «Roof Fest, который живет на крыше». Адвокат издания заявила, что редакция в полном объеме проверяет публикуемый материал на упоминание иноагентов, но «не обладает знаниями и ресурсами для сличения всех прозвищ и соответствующих им людей» со списком иноагентов.

В результате учредитель издания ООО «ВНИЦ Р-н-С» было оштрафовано на 40 000 руб. по ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), а главред издания – на 4000 руб.

Ранее по теме: Минюст предложил указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы крупной подписью (в случае аудио и видео – длительной заставкой). Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.

Алексеев был внесен в реестр иноагентов 18 ноября 2022 г.

Как писали ранее «Ведомости», Минюст предложил указывать в реестре иноагентов псевдонимы внесенных в перечень физлиц. Как отмечали опрошенные юристы, предложенные поправки необходимы для более прозрачного выявления у конкретного лица статуса иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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