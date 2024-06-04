В Москве началось прощание с Чилингаровым

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 г. в Ленинграде. Доктор географических наук. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук. Чилингаров был организатором полярных экспедиций. В частности, руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь», трансконтинентальным перелетом Ил-76 в Антарктиду. Также ученый участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 г.