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В Москве началось прощание с Чилингаровым

Ведомости

Прощание с депутатом Госдумы, ученым-океанологом и полярным исследователем Артуром Чилингаровым началось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемонию прощания, в частности, посетили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). Харитонов назвал Чилингарова очень мудрым, грамотным, знающим свое дело человеком.

Венки также прислали президент России Владимир Путин, экс-президент Армении Серж Саргсян, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, передает ТАСС. После церемония прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Ему было 84 года. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что Чилингаров ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Соболезнования в связи со смертью депутата выразили Путин, Володин, Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и др.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 г. в Ленинграде. Доктор географических наук. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук. Чилингаров был организатором полярных экспедиций. В частности, руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь», трансконтинентальным перелетом Ил-76 в Антарктиду. Также ученый участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 г.

В политику пришел в 1990-е. Был депутатом Госдумы I-V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – член фракции «Единая Россия». Вернулся в Госдуму в 2016 г., был избран депутатом VII-VIII созывов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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