В Москве началось прощание с Чилингаровым
Прощание с депутатом Госдумы, ученым-океанологом и полярным исследователем Артуром Чилингаровым началось в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Церемонию прощания, в частности, посетили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). Харитонов назвал Чилингарова очень мудрым, грамотным, знающим свое дело человеком.
Венки также прислали президент России Владимир Путин, экс-президент Армении Серж Саргсян, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, передает ТАСС. После церемония прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.
О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Ему было 84 года. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что Чилингаров ушел из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Соболезнования в связи со смертью депутата выразили Путин, Володин, Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и др.
Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 г. в Ленинграде. Доктор географических наук. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук. Чилингаров был организатором полярных экспедиций. В частности, руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь», трансконтинентальным перелетом Ил-76 в Антарктиду. Также ученый участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
В политику пришел в 1990-е. Был депутатом Госдумы I-V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – член фракции «Единая Россия». Вернулся в Госдуму в 2016 г., был избран депутатом VII-VIII созывов.