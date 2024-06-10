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Беркович вызвали скорую в суд из-за плохого самочувствия

Ведомости

Судебное заседание по делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в военном суде Москвы отложено из-за плохого самочувствия постановщицы. Об этом заявила журналистам адвокат Беркович Ксения Карпинская.

«Беркович была вызвана скорая помощь. О состоянии ее здоровья пока ничего не известно», – уточнила Карпинская (цитата по ТАСС).

Адвокат добавила, что судебное заседание может продолжиться позднее 10 июня. Решение об этом будет зависеть от заключения медиков после обследования режиссера.

Судебное заседание по делу Беркович и Петрийчук продолжилось после того, как постановщице оказали помощь врачи скорой. На вопрос судьи о самочувствии режиссер ответила, что оценивает свое состояние как удовлетворительное.

Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

3 мая Военный суд в Москве продлил женщинам арест до 22 октября 2024 г.

Режиссера и драматурга задержали 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.

15 марта Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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