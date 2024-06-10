Беркович вызвали скорую в суд из-за плохого самочувствия
Судебное заседание по делу театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в военном суде Москвы отложено из-за плохого самочувствия постановщицы. Об этом заявила журналистам адвокат Беркович Ксения Карпинская.
«Беркович была вызвана скорая помощь. О состоянии ее здоровья пока ничего не известно», – уточнила Карпинская (цитата по ТАСС).
Адвокат добавила, что судебное заседание может продолжиться позднее 10 июня. Решение об этом будет зависеть от заключения медиков после обследования режиссера.
Судебное заседание по делу Беркович и Петрийчук продолжилось после того, как постановщице оказали помощь врачи скорой. На вопрос судьи о самочувствии режиссер ответила, что оценивает свое состояние как удовлетворительное.
Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Режиссера и драматурга задержали 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.
15 марта Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.