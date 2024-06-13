МВД объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика»
МВД России объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца (признан в РФ иностранным агентом), следует из базы ведомства. Канал запущен сотрудниками «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).
Макашенец разыскивается по уголовное статье, по какой именно – не уточняется. В реестр иностранных агентов он был включен Минюстом РФ в феврале 2023 г. Ведомство тогда поясняло, что Макашенец высказывался против специальной военной операции на Украине, распространял материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности Минобороны, продвигал санкционные списки в отношении граждан России. Минюст также отмечал, что он проживает за пределами РФ.
Ранее в конце мая Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистке Антонине Кравцовой (Фаворской) до 3 августа. Она была заключена под стражу 29 марта по обвинению по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Следствие утверждает, что журналистка собирала материал, снимала и монтировала видеоролики, а также готовила публикации для ФБК.