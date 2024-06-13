МВД объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика»

Макашенец разыскивается по уголовное статье, по какой именно – не уточняется. В реестр иностранных агентов он был включен Минюстом РФ в феврале 2023 г. Ведомство тогда поясняло, что Макашенец высказывался против специальной военной операции на Украине, распространял материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности Минобороны, продвигал санкционные списки в отношении граждан России. Минюст также отмечал, что он проживает за пределами РФ.