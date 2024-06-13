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МВД объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика»

Ведомости

МВД России объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца (признан в РФ иностранным агентом), следует из базы ведомства. Канал запущен сотрудниками «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда).

Макашенец разыскивается по уголовное статье, по какой именно – не уточняется. В реестр иностранных агентов он был включен Минюстом РФ в феврале 2023 г. Ведомство тогда поясняло, что Макашенец высказывался против специальной военной операции на Украине, распространял материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности Минобороны, продвигал санкционные списки в отношении граждан России. Минюст также отмечал, что он проживает за пределами РФ.

Ранее в конце мая Басманный районный суд Москвы продлил арест журналистке Антонине Кравцовой (Фаворской) до 3 августа. Она была заключена под стражу 29 марта по обвинению по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Следствие утверждает, что журналистка собирала материал, снимала и монтировала видеоролики, а также готовила публикации для ФБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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