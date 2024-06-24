Спецборт МЧС России вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя
Спецборт МЧС России доставит на лечение в Москву 22 пострадавших из Севастополя, включая 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел в Москву. Борт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи министерства и специалисты Минздрава России.
23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.
По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.
24 июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации. Бригада врачей Минздрава России работала в Севастополе всю ночь. Врачи осмотрели раненых, было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно варварской атаку на Севастополь и уточнил, что страна знает, кто за ней стоит и кто наводит ракеты на цели.