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Спецборт МЧС России вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя

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Спецборт МЧС России доставит на лечение в Москву 22 пострадавших из Севастополя, включая 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Самолет Ил-76 МЧС России уже вылетел в Москву. Борт оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи министерства и специалисты Минздрава России.

23 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь ракетами ATACMS производства США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе, ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны РФ возложило на США и Украину.

По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали. 24 июня в Крыму и Севастополе объявлен днем траура.

24 июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации. Бригада врачей Минздрава России работала в Севастополе всю ночь. Врачи осмотрели раненых, было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно варварской атаку на Севастополь и уточнил, что страна знает, кто за ней стоит и кто наводит ракеты на цели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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