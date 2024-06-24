Спецборт МЧС России вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя

24 июня уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ в Севастополе, находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в реанимации. Бригада врачей Минздрава России работала в Севастополе всю ночь. Врачи осмотрели раненых, было принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву.