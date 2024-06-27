Неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей

Предполагается, что после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон направлен на защиту интересов детей, а открытый реестр позволит взыскать с неплательщиков алиментов средства в пользу ребенка.