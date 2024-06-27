Неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей
Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России разрабатывают запрет на посещение спортивных соревнований неплательщикам алиментов. Об этом сообщил директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», – сказал он (цитата по ТАСС).
Аристов отметил, что обычно стоимость входных билетов на спортивные соревнования «является высокой, а само посещение носит развлекательный характер».
29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Согласно правилу, в реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей.
Предполагается, что после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон направлен на защиту интересов детей, а открытый реестр позволит взыскать с неплательщиков алиментов средства в пользу ребенка.
Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 г.