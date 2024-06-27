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Неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей

Ведомости

Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России разрабатывают запрет на посещение спортивных соревнований неплательщикам алиментов. Об этом сообщил директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование "привилегией" в виде посещения официальных спортивных соревнований», – сказал он (цитата по ТАСС).

Аристов отметил, что обычно стоимость входных билетов на спортивные соревнования «является высокой, а само посещение носит развлекательный характер».

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Согласно правилу, в реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей.

Предполагается, что после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон направлен на защиту интересов детей, а открытый реестр позволит взыскать с неплательщиков алиментов средства в пользу ребенка.

Закон о реестре алиментщиков вступит в силу 24 мая 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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