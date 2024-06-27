МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми

Вечером 26 июня девять из 14 вагонов поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. Погибли три человека, включая 16-летнюю девушку. Еще 10 пострадавших доставили в больницу, в том числе 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. В поезде были 195 пассажиров и 20 работников РЖД.