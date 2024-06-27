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МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми

Ведомости

Поисково-спасательные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск в Коми завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.

Вечером 26 июня девять из 14 вагонов поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. Погибли три человека, включая 16-летнюю девушку. Еще 10 пострадавших доставили в больницу, в том числе 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. В поезде были 195 пассажиров и 20 работников РЖД.

Семьи погибших получат страховую выплату в размере немногим более 2 млн руб. Вместе с тем РЖД намерена дополнительно выплатить им по 2 млн руб. Пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн руб., остальные – по 500 000 руб.

Предварительной причиной инцидента стал подмыв полотна после сильных дождей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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