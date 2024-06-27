МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми
Поисково-спасательные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск в Коми завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.
Вечером 26 июня девять из 14 вагонов поезда из Воркуты в Новороссийск сошли с рельсов в районе города Инты в Коми. Погибли три человека, включая 16-летнюю девушку. Еще 10 пострадавших доставили в больницу, в том числе 14-летнюю девочку в тяжелом состоянии. В поезде были 195 пассажиров и 20 работников РЖД.
Семьи погибших получат страховую выплату в размере немногим более 2 млн руб. Вместе с тем РЖД намерена дополнительно выплатить им по 2 млн руб. Пострадавшие, которых госпитализировали, получат по 1 млн руб., остальные – по 500 000 руб.
Предварительной причиной инцидента стал подмыв полотна после сильных дождей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).