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Глава МЧС: объем выплат пострадавшим от паводков составил почти 11 млрд рублей

Ведомости

Пострадавшим от паводков в этом году выплатили почти 11 млрд руб. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков во время совещания президента России Владимира Путина с правительством.

«Единовременную материальную помощь получили свыше 350 000 человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 000 пострадавшим. Всего помощь получили 420 000 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – там были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.

В июне стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии разработает план по защите Орска в Оренбургской области от затоплений. Ведомство разработало соответствующий проект постановления, в котором сообщается о необходимости технико-экономического обоснования мероприятий по защите города.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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