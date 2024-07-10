Глава МЧС: объем выплат пострадавшим от паводков составил почти 11 млрд рублей
Пострадавшим от паводков в этом году выплатили почти 11 млрд руб. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков во время совещания президента России Владимира Путина с правительством.
«Единовременную материальную помощь получили свыше 350 000 человек, финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости оказана свыше 70 000 пострадавшим. Всего помощь получили 420 000 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Самая сложная ситуация сложилась в Курганской и Самарской областях, а Оренбургская область пережила крупнейшее за 100 лет наводнение – там были затоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков.
В июне стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии разработает план по защите Орска в Оренбургской области от затоплений. Ведомство разработало соответствующий проект постановления, в котором сообщается о необходимости технико-экономического обоснования мероприятий по защите города.