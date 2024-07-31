Власти Парижа признались в отсутствии «плана Б» в случае загрязнения Сены

«План А всегда был единственно возможным <…> Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад на очистку Сены. Потом, конечно, есть капризы погоды, дожди и штормы, которые случались, особенно выше по течению от Парижа. Мы всегда были уверены в себе, потому что работаем серьезно, с отличными профессионалами», – сказала Ильдаго.