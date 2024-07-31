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Власти Парижа признались в отсутствии «плана Б» в случае загрязнения Сены

Ведомости

«Плана Б» на случай плохого качества воды в реке Сена и непригодности ее для соревнований по биатлону не было, призналась мэр Парижа Анн Идальго в эфире RMC Sport.

По ее словам, плана Б не было, потому что в нем не было необходимости.

«План А всегда был единственно возможным <…> Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад на очистку Сены. Потом, конечно, есть капризы погоды, дожди и штормы, которые случались, особенно выше по течению от Парижа. Мы всегда были уверены в себе, потому что работаем серьезно, с отличными профессионалами», – сказала Ильдаго.

Накануне Международный союз триатлона сообщал, что соревнования по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх, которые должны были пройти 30 июля, перенесли после проведения тестов качества воды в Сене. Согласно результатам исследования, уровень качества воды не давал «достаточных гарантий» для проведения состязаний. В союзе отмечали, что качество воды ухудшилось из-за дождей, которые прошли в Париже 26 и 27 июля.

Утром 28 июля из-за загрязнения воды также была отменена первая тренировка по триатлону на Сене.

17 июля Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать общественности чистоту воды перед Олимпийскими играми. В воду также окунулись президент Олимпийского организационного комитета Тони Эстангуэ и префект региона Оль-де-Франс Марк Гийом.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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