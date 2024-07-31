Власти Парижа признались в отсутствии «плана Б» в случае загрязнения Сены
«Плана Б» на случай плохого качества воды в реке Сена и непригодности ее для соревнований по биатлону не было, призналась мэр Парижа Анн Идальго в эфире RMC Sport.
По ее словам, плана Б не было, потому что в нем не было необходимости.
«План А всегда был единственно возможным <…> Мы выиграли наше пари, заключенное несколько недель назад на очистку Сены. Потом, конечно, есть капризы погоды, дожди и штормы, которые случались, особенно выше по течению от Парижа. Мы всегда были уверены в себе, потому что работаем серьезно, с отличными профессионалами», – сказала Ильдаго.
Накануне Международный союз триатлона сообщал, что соревнования по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх, которые должны были пройти 30 июля, перенесли после проведения тестов качества воды в Сене. Согласно результатам исследования, уровень качества воды не давал «достаточных гарантий» для проведения состязаний. В союзе отмечали, что качество воды ухудшилось из-за дождей, которые прошли в Париже 26 и 27 июля.
17 июля Идальго искупалась в Сене, чтобы доказать общественности чистоту воды перед Олимпийскими играми. В воду также окунулись президент Олимпийского организационного комитета Тони Эстангуэ и префект региона Оль-де-Франс Марк Гийом.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.