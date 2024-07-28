На Олимпиаде отменили тренировку триатлонистов из-за загрязнения Сены

Тренировку отменили из-за прошедших в конце недели дождей, которые загрязнили реку, пояснили организаторы соревнований. При этом они ожидают, что заплыв все же пройдет 30 и 31 июля, пишет телеканал. В федерации и оргкомитете «уверены», что качество воды будет ниже допустимых значений до начала соревнований. По данным BFM TV, из-за проливных дождей большую часть июня вода в Сене была плохого качества, при этом последние анализы соответствовали санитарным нормам.