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На Олимпиаде отменили тренировку триатлонистов из-за загрязнения Сены

Ведомости

Первая тренировка по триатлону на реке Сене в Париже, которая должна была пройти утром 28 июля, отменена из-за загрязнения воды. Такое решение приняли оргкомитет Олимпийских игр, Международная федерация триатлона и местные власти, передает BFM TV со ссылкой на заявление оргкомитета.

«Уровень воды не дает достаточных гарантий», – говорится в пресс-релизе.

Тренировку отменили из-за прошедших в конце недели дождей, которые загрязнили реку, пояснили организаторы соревнований. При этом они ожидают, что заплыв все же пройдет 30 и 31 июля, пишет телеканал. В федерации и оргкомитете «уверены», что качество воды будет ниже допустимых значений до начала соревнований. По данным BFM TV, из-за проливных дождей большую часть июня вода в Сене была плохого качества, при этом последние анализы соответствовали санитарным нормам.

В мае президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр в Париже. Баху тогда задали вопрос о том, готов ли он искупаться в реке с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Макроном. Сама мэр сделала это в середине июля.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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