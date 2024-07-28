На Олимпиаде отменили тренировку триатлонистов из-за загрязнения Сены
Первая тренировка по триатлону на реке Сене в Париже, которая должна была пройти утром 28 июля, отменена из-за загрязнения воды. Такое решение приняли оргкомитет Олимпийских игр, Международная федерация триатлона и местные власти, передает BFM TV со ссылкой на заявление оргкомитета.
«Уровень воды не дает достаточных гарантий», – говорится в пресс-релизе.
Тренировку отменили из-за прошедших в конце недели дождей, которые загрязнили реку, пояснили организаторы соревнований. При этом они ожидают, что заплыв все же пройдет 30 и 31 июля, пишет телеканал. В федерации и оргкомитете «уверены», что качество воды будет ниже допустимых значений до начала соревнований. По данным BFM TV, из-за проливных дождей большую часть июня вода в Сене была плохого качества, при этом последние анализы соответствовали санитарным нормам.
В мае президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр в Париже. Баху тогда задали вопрос о том, готов ли он искупаться в реке с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Макроном. Сама мэр сделала это в середине июля.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа.