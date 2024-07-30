На Олимпиаде перенесли мужские соревнования по триатлону
Соревнования по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх, которые должны были пройти 30 июля, перенесли после проведения тестов качества воды в Сене. Об этом сообщил Международный союз триатлона.
«Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия», – говорится в сообщении.
В союзе отметили, что качество воды ухудшилось из-за дождей, которые прошли в Париже 26 и 27 июля. Несмотря на улучшение показателей в последние часы, на некоторых отрезках маршрута они все еще превышают допустимые пределы.
Мужской и женский триатлон пройдет 31 июля. Резервным днем выбрано 2 августа.
28 и 29 июля в Париже отменили тренировки по триатлону на реке Сене. Причиной стали дожди, которые, как пояснили организаторы соревнований, загрязнили реку. По данным BFM TV, из-за проливных дождей большую часть июня вода в Сене была плохого качества, при этом последние анализы соответствовали санитарным нормам.
Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.