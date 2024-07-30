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На Олимпиаде перенесли мужские соревнования по триатлону

Ведомости

Соревнования по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпийских играх, которые должны были пройти 30 июля, перенесли после проведения тестов качества воды в Сене. Об этом сообщил Международный союз триатлона.

«Тесты, проведенные сегодня в Сене, выявили уровень качества воды, который не дает достаточных гарантий для проведения мероприятия», – говорится в сообщении.

В союзе отметили, что качество воды ухудшилось из-за дождей, которые прошли в Париже 26 и 27 июля. Несмотря на улучшение показателей в последние часы, на некоторых отрезках маршрута они все еще превышают допустимые пределы.

Мужской и женский триатлон пройдет 31 июля. Резервным днем выбрано 2 августа.

28 и 29 июля в Париже отменили тренировки по триатлону на реке Сене. Причиной стали дожди, которые, как пояснили организаторы соревнований, загрязнили реку. По данным BFM TV, из-за проливных дождей большую часть июня вода в Сене была плохого качества, при этом последние анализы соответствовали санитарным нормам.

Олимпийские игры проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. До соревнований допущены 15 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. Триатлонистов среди них нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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