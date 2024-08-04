Украинские девушки столкнулись с угрозой одиночества из-за конфликта и мобилизации

Одна из них рассказала газете, что общалась с солдатом, которого забрали на фронт. Затем она вступила в переписку с другим мужчиной, который не стал с ней встречаться из-за боязни того, что его скоро могут мобилизовать. В приложении для знакомств она нашла еще одного мужчину, но, просматривая его фото, заметила, что ему ампутировали ногу, после чего она решила с ним не связываться. Конфликт с Россией «привел к катастрофическим последствиям» на рынке знакомств, что усугубляет другие проблемы, поскольку романтические отношения помогают людям лучше пережить стресс, продолжает NYT.