Украинские девушки столкнулись с угрозой одиночества из-за конфликта и мобилизации
Многие девушки на Украине столкнулись с угрозой одиночества на фоне продолжающегося вооруженного конфликта и мобилизации, которые затрудняют поиск партнеров для романтических отношений, пишет The New York Times со ссылкой на местных жительниц.
Одна из них рассказала газете, что общалась с солдатом, которого забрали на фронт. Затем она вступила в переписку с другим мужчиной, который не стал с ней встречаться из-за боязни того, что его скоро могут мобилизовать. В приложении для знакомств она нашла еще одного мужчину, но, просматривая его фото, заметила, что ему ампутировали ногу, после чего она решила с ним не связываться. Конфликт с Россией «привел к катастрофическим последствиям» на рынке знакомств, что усугубляет другие проблемы, поскольку романтические отношения помогают людям лучше пережить стресс, продолжает NYT.
Наиболее острая проблема стоит среди женщин на фоне больших потерь в вооруженных силах Украины, огромного числа солдат на фронте, внушительного числа мужчин, которые убежали в другие страны из-за страха перед мобилизацией. «В таких городах, как Киев, присутствие мужчин заметно снизилось. В некоторых деревнях мобилизация практически искоренила мужское население», – отмечает газета. В результате число мужчин, которые свободны и готовы завести новые отношения, существенно сократилось.
Еще одна проблема связана с тем, что парам стало сложнее поддерживать долгосрочные отношения, поскольку мужчины, возвращающиеся с фронта, испытывают много стресса, а это часто создает сложности при взаимодействии с партнером.