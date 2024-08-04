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Украинские девушки столкнулись с угрозой одиночества из-за конфликта и мобилизации

Ведомости

Многие девушки на Украине столкнулись с угрозой одиночества на фоне продолжающегося вооруженного конфликта и мобилизации, которые затрудняют поиск партнеров для романтических отношений, пишет The New York Times со ссылкой на местных жительниц.

Одна из них рассказала газете, что общалась с солдатом, которого забрали на фронт. Затем она вступила в переписку с другим мужчиной, который не стал с ней встречаться из-за боязни того, что его скоро могут мобилизовать. В приложении для знакомств она нашла еще одного мужчину, но, просматривая его фото, заметила, что ему ампутировали ногу, после чего она решила с ним не связываться. Конфликт с Россией «привел к катастрофическим последствиям» на рынке знакомств, что усугубляет другие проблемы, поскольку романтические отношения помогают людям лучше пережить стресс, продолжает NYT.

Наиболее острая проблема стоит среди женщин на фоне больших потерь в вооруженных силах Украины, огромного числа солдат на фронте, внушительного числа мужчин, которые убежали в другие страны из-за страха перед мобилизацией. «В таких городах, как Киев, присутствие мужчин заметно снизилось. В некоторых деревнях мобилизация практически искоренила мужское население», – отмечает газета. В результате число мужчин, которые свободны и готовы завести новые отношения, существенно сократилось.

Еще одна проблема связана с тем, что парам стало сложнее поддерживать долгосрочные отношения, поскольку мужчины, возвращающиеся с фронта, испытывают много стресса, а это часто создает сложности при взаимодействии с партнером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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