Содержимое банковских ячеек приобщили к делу экс-замминистра обороны Булгакова
Содержимое шести банковских ячеек было приобщено к делу о поставках сухих пайков в армию, по которому проходит бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в рамках уголовного дела по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере было арестовано имущество, находящееся в банковских ячейках одного из фигурантов.
Булгаков был взят под стражу в конце июля. Сообщалось, что он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. По данным ТАСС, сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.
1 августа МВД России сообщило о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Позже стало известно, что Булгакова проверят на причастность и к этой мошеннической схеме. На посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска с Грязинского пищевого комбината.
2 августа сообщалось, что Булгаков пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием.