ТАСС: экс-замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием
Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, генерал отвергает причастность к вменяемым ему преступлениям.
Булгакова арестовали в конце июля. По данным «РИА Новости», он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. ТАСС писал, что сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.
1 августа на фоне ареста руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях в Минобороны РФ стало известно, что Булгакова проверят на причастность и к этой мошеннической схеме. Дело в том, что на посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска с Грязинского пищевого комбината.
По версии следствия, в 2019 г. Павлов и сотрудники «Военторга» совместно с другими соучастниками вступили в сговор в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др., заключив госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. Соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был предприниматель из Северной Осетии, после чего реализовали ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб., что принесло особо крупный ущерб военному ведомству.