ТАСС: экс-замминистра обороны Булгаков сотрудничает со следствием

1 августа на фоне ареста руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях в Минобороны РФ стало известно, что Булгакова проверят на причастность и к этой мошеннической схеме. Дело в том, что на посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска с Грязинского пищевого комбината.