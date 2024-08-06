Израильская спортсменка пропустила выступление на Олимпиаде из-за ужина МОК

Горбенко должна была заменить ее, но за 25 минут до старта она была не готова и отправлялась на ужин, организованный Олимпийским комитетом в 21:30, в то время как финал был назначен на 21:08. Горбенко заранее спрашивала, не нужно ли ей взять с собой снаряжение, как того требует протокол, но высокопоставленные представители делегации заверили ее, что этого не нужно.