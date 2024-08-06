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Израильская спортсменка пропустила выступление на Олимпиаде из-за ужина МОК

Ведомости

Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финал заплыва на 200 м, поскольку была вызвана всего за 25 минут до соревнований по пути на ужин, организованный Международным Олимпийским комитетом (МОК). Об этом пишет портал Ynet.

Ynet подчеркивает, что драма, связанная с отсутствием Горбенко в финале заплыва, привела израильскую делегацию в смятение, а сама пловчиха негодует из-за упущенной возможности.

Горбенко заняла 9-е место в отборочных соревнованиях, не дотянув до автоматического места в финале, и стала первой запасной, если кто-то из восьмерки лучших не сможет принять участие в заплыве. Как оказалось, австралийская пловчиха Элла Рэмси снялась с соревнований из-за болезни перед стартом. Портал уточняет, что вторая запасная пловчиха также не успела вовремя, поэтому соревновались только семь пловцов.

Горбенко должна была заменить ее, но за 25 минут до старта она была не готова и отправлялась на ужин, организованный Олимпийским комитетом в 21:30, в то время как финал был назначен на 21:08. Горбенко заранее спрашивала, не нужно ли ей взять с собой снаряжение, как того требует протокол, но высокопоставленные представители делегации заверили ее, что этого не нужно.

Открытие Олимпийских игр в Париже состоялось 26 июля и вызвало возмущение в обществе и среди религиозных деятелей. Причиной скандала стала пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», в которой участвовали трансвеститы и обнаженная певица, загримированная под греческого бога вина Диониса. В ответ на критику оргкомитет Олимпиады извинился, подчеркнув, что не имел намерения оскорбить какую-либо религиозную группу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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