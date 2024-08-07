Силуанов рассказал о поездке в Крым на мотоцикле
Министр финансов Антон Силуанов после поездки в Крым на мотоцикле отметил улучшение качества дорог в регионе. Соответствующее заявление он сделал во время совещания правительства, которое проводит президент России Владимир Путин.
«Недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается», – сказал глава ведомства, отметив, что он каждый год старается прочувствовать на себе изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях.
Силуанов пояснил, что ездил в Крым на мотоцикле. По его словам, на дороге от Краснодара до Крымского моста с каждым годом видны улучшения, а пробок стало меньше.
1 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь - июль туристический поток в республику достиг 3,28 млн туристов. Это выше аналогичного периода прошлого года на 19%. В июле в Крыму отдохнули более 1,2 млн человек. В целом большая часть туристов прибывает на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях (62,1%) и по железной дороге (27,3%).