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Силуанов рассказал о поездке в Крым на мотоцикле

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов после поездки в Крым на мотоцикле отметил улучшение качества дорог в регионе. Соответствующее заявление он сделал во время совещания правительства, которое проводит президент России Владимир Путин.

«Недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается», – сказал глава ведомства, отметив, что он каждый год старается прочувствовать на себе изменения, которые происходят в туристической и автодорожной отраслях.

Силуанов пояснил, что ездил в Крым на мотоцикле. По его словам, на дороге от Краснодара до Крымского моста с каждым годом видны улучшения, а пробок стало меньше.

1 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь - июль туристический поток в республику достиг 3,28 млн туристов. Это выше аналогичного периода прошлого года на 19%. В июле в Крыму отдохнули более 1,2 млн человек. В целом большая часть туристов прибывает на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях (62,1%) и по железной дороге (27,3%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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