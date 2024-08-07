Силуанов рассказал о поездке в Крым на мотоцикле

1 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за январь - июль туристический поток в республику достиг 3,28 млн туристов. Это выше аналогичного периода прошлого года на 19%. В июле в Крыму отдохнули более 1,2 млн человек. В целом большая часть туристов прибывает на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях (62,1%) и по железной дороге (27,3%).