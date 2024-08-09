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Суд оштрафовал главного редактора The Insider Доброхотова на 14 000 рублей

Ведомости

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал главного редактора The Insider (признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан иноагентом в России) на 14 000 руб. за участие в нежелательной организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.

Доброхотов признан виновным по ст. 20.33 КоАп (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

15 апреля 2022 г. Министерство юстиции внесло Доброхотова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. The Insider был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля 2021 г. В июле 2022 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider.

В августе того же года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Доброхотова в рамках уголовного дела о незаконном пересечении российско-украинской границы. В сентябре 2021 г. его объявили в розыск. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек границу в Воронежской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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