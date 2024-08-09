Суд оштрафовал главного редактора The Insider Доброхотова на 14 000 рублей

В августе того же года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Доброхотова в рамках уголовного дела о незаконном пересечении российско-украинской границы. В сентябре 2021 г. его объявили в розыск. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек границу в Воронежской области.