Суд оштрафовал главного редактора The Insider Доброхотова на 14 000 рублей
Черемушкинский суд Москвы оштрафовал главного редактора The Insider (признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан иноагентом в России) на 14 000 руб. за участие в нежелательной организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
Доброхотов признан виновным по ст. 20.33 КоАп (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ).
15 апреля 2022 г. Министерство юстиции внесло Доброхотова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. The Insider был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля 2021 г. В июле 2022 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider.
В августе того же года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Доброхотова в рамках уголовного дела о незаконном пересечении российско-украинской границы. В сентябре 2021 г. его объявили в розыск. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек границу в Воронежской области.