Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Шеф-редактора The Insider Доброхотова объявили в розыск

Ведомости

Шеф-редактора The Insider (признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. Об этом РБК сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.

По ее данным, дело завели 7 сентября. Через две недели, 23 сентября, Доброхотова объявили в розыск — решение приняло следственное управление ФСБ.  По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российскую границу в Воронежской области.

Ранее сегодня Доброхотов написал в своем Twitter, что у его родителей с шести утра проходят обыски по этому делу. «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — написал он, не уточнив, кого именно будут допрашивать.

23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов. Доброхотов с июля, когда полиция приходила с обыском в его квартиру, проходит свидетелем по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, которое открыто по заявлению голландца. Ван дер Верфф потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что он сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе. У Доброхотова после допроса изъяли загранпаспорт, ноутбук, планшет и мобильные телефоны.

В середине сентября госканал RT сообщил со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич, представляющую интересы Ван дер Верффа в процессе о клевете, что Доброхотов уехал на территорию Украины без российского загранпаспорта. Сам шеф-редактор The Insider не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных