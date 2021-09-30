Шеф-редактора The Insider Доброхотова объявили в розыск
По ее данным, дело завели 7 сентября. Через две недели, 23 сентября, Доброхотова объявили в розыск — решение приняло следственное управление ФСБ. По версии следствия, Доброхотов в период с 31 июля по 1 августа незаконно пересек российскую границу в Воронежской области.
Ранее сегодня Доброхотов написал в своем Twitter, что у его родителей с шести утра проходят обыски по этому делу. «Снова изымают все телефоны и компы, сейчас повезут на допрос», — написал он, не уточнив, кого именно будут допрашивать.
23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов. Доброхотов с июля, когда полиция приходила с обыском в его квартиру, проходит свидетелем по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) на нидерландского журналиста Макса Ван дер Верффа, которое открыто по заявлению голландца. Ван дер Верфф потребовал через суд опровергнуть информацию The Insider о том, что он сотрудничал с российской разведкой и получал от Минобороны деньги за распространение официальной российской версии крушения Boeing в Донбассе. У Доброхотова после допроса изъяли загранпаспорт, ноутбук, планшет и мобильные телефоны.
В середине сентября госканал RT сообщил со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич, представляющую интересы Ван дер Верффа в процессе о клевете, что Доброхотов уехал на территорию Украины без российского загранпаспорта. Сам шеф-редактор The Insider не подтверждал и не опровергал эту информацию.