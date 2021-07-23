Минюст включил издание The Insider и пятерых журналистов в реестр СМИ-иноагентов

Теперь в реестре Минюста 34 СМИ-иноагента. 15 июля министерство внесло восемь журналистов в реестр СМИ – иностранных агентов. Среди них пятеро журналистов издания «Проект» – главный редактор Роман Баданин, редактор отдела мнений Мария Железнова, корреспонденты Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Петр Маняхин. Также в реестре оказались главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош, заместитель главного редактора Максим Гликин и корреспондент «Радио Cвобода» (уже признано Минюстом СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная. Ранее СМИ-иноагентами также были признаны издания VTimes и Meduza.