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Минюст включил издание The Insider и пятерых журналистов в реестр СМИ-иноагентов

Ведомости

Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, юрлицо The Insider Sia, являющегося администратором доменного имени интернет-издания The Insider, говорится на сайте министерства. 

Помимо этого Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» (ранее был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией)  - Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака. 

Теперь в реестре Минюста 34 СМИ-иноагента. 15 июля министерство внесло восемь журналистов в реестр СМИ – иностранных агентов. Среди них пятеро журналистов издания «Проект» – главный редактор Роман Баданин, редактор отдела мнений Мария Железнова, корреспонденты Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова и Петр Маняхин. Также в реестре оказались главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош, заместитель главного редактора Максим Гликин и корреспондент «Радио Cвобода» (уже признано Минюстом СМИ-иноагентом) Елизавета Маетная. Ранее СМИ-иноагентами также были признаны издания VTimes и Meduza. 

Согласно закону, материалы таких изданий должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность. 

Ранее по теме: Минюст включил в реестр иноагентов Институт права и публичной политики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных