Правительство одобрило законопроект об упрощении концессий в ЖКХ
Правительство России поддержало законопроект о праве перезаключать концессионные соглашения в ЖКХ без проведения конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Концессии в ЖКХ – форма государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения инвестиций в коммунальную сферу. Муниципальное имущество, в том числе котельная, водоканал и др., передается инвестору. Он обязан управлять этим имуществом, проводить ремонт, следить за текущим состоянием.
В министерстве пояснили, что сейчас процесс заключения концессии может занимать до полутора лет. По завершении соглашения наступает переходный период, на время которого приостанавливается модернизация сетей, а муниципалитетам приходится нести дополнительные расходы в связи с переоформлением и передачей объектов ЖКХ государственным унитарным предприятиям (ГУП) или муниципальным унитарным предприятиям (МУП).
«Согласно разработанному законопроекту, действующий концессионер получит преимущественное право на заключение нового соглашения. За два года до окончания концессионного соглашения он сможет представить в муниципалитет свои предложения по дальнейшей модернизации коммунальных сетей и улучшению качества и надежности их работы», – говорится в сообщении.
Новый механизм может помочь сохранить «непрерывный приток инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитетов», заявили в ведомстве.
«Ведомости» со ссылкой на законопроект писали в апреле, что муниципалитетам могут дать возможность сдавать в аренду объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при любых сроках их ввода в эксплуатацию.
Как говорил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП Константин Крохин, инициатива направлена на расширение полномочий местных властей в использовании муниципального имущества. По его словам, муниципалитеты – самое бедное звено бюджетной системы, поэтому местным властям дают возможность работать вне рамок концессионных соглашений.