Правительство одобрило законопроект об упрощении концессий в ЖКХ

В министерстве пояснили, что сейчас процесс заключения концессии может занимать до полутора лет. По завершении соглашения наступает переходный период, на время которого приостанавливается модернизация сетей, а муниципалитетам приходится нести дополнительные расходы в связи с переоформлением и передачей объектов ЖКХ государственным унитарным предприятиям (ГУП) или муниципальным унитарным предприятиям (МУП).