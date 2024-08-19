Автобус с россиянами попал в ДТП в Литве

ДТП произошло утром 19 августа вблизи деревни Жигенай в Шакяйском районе. Автобус следовал по маршруту Рига – Калининград. Всего в нем находились 47 человек, включая водителя, который является гражданином Латвии. По данным полиции, водитель не справился с управлением. Правоохранители Литвы начали досудебное расследование.