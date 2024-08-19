Автобус с россиянами попал в ДТП в Литве
В Литве пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадали 26 человек, в том числе россияне, сообщает LRT со ссылкой на местную полицию.
Двое человек находятся в тяжелом состоянии. Это граждане Литвы и России. Все пострадавшие доставлены в больницы.
ДТП произошло утром 19 августа вблизи деревни Жигенай в Шакяйском районе. Автобус следовал по маршруту Рига – Калининград. Всего в нем находились 47 человек, включая водителя, который является гражданином Латвии. По данным полиции, водитель не справился с управлением. Правоохранители Литвы начали досудебное расследование.
В правительстве Калининградской области выразили готовность оказать помощь пострадавшим в аварии, передает ТАСС. Там уточнили, что связались с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на калининградские власти, из 46 пассажиров – 20 граждане РФ с двойным гражданством.