Мосгорсуд утвердил арест сенатору Савельеву по делу об организации убийства
Постановление об аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства оставили без изменений, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Решение вынес Мосгорсуд. «Суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева <...> без изменения, апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения», – говорится в сообщении.
2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности.
«Ведомости» со ссылкой на источник в СФ писали, что по версии следствия Савельев заказал убийство человека в колонии, предложив сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000.
ТАСС со ссылкой на документы писал, что Савельев подозревается в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г.