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Мосгорсуд утвердил арест сенатору Савельеву по делу об организации убийства

Ведомости

Постановление об аресте сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации убийства оставили без изменений, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Решение вынес Мосгорсуд. «Суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева <...> без изменения, апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения», – говорится в сообщении.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) после решения о лишении его неприкосновенности.

«Ведомости» со ссылкой на источник в СФ писали, что по версии следствия Савельев заказал убийство человека в колонии, предложив сотруднику ФСИН вознаграждение суммой $100 000.

ТАСС со ссылкой на документы писал, что Савельев подозревается в организации убийства своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который был осужден в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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