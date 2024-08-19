В ООН готовы направить группу экспертов в Курскую область
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило о готовности направить международных экспертов в Курскую область, сообщила «РИА Новости» заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
ООН потребуется доступ в Курскую область для возможности публикации и составления докладов. По ее словам, ООН нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с властями, но также с представителями неправительственных организаций и правозащитниками. Также Ал-Нашиф отметила, что международные эксперты будут поддерживать гражданское население России на месте.
13 августа сообщалось, что ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека. 11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе УВКПЧ, который готовится к выходу в сентябре.