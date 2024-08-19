В ООН готовы направить группу экспертов в Курскую область

ООН потребуется доступ в Курскую область для возможности публикации и составления докладов. По ее словам, ООН нужно поговорить со многими людьми на местах, не только с властями, но также с представителями неправительственных организаций и правозащитниками. Также Ал-Нашиф отметила, что международные эксперты будут поддерживать гражданское население России на месте.