В ООН попросили доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе УВКПЧ, который готовится к выходу в сентябре.