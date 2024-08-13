В ООН попросили доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Равина Шамдассани.
«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», – сообщила представитель.
11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе УВКПЧ, который готовится к выходу в сентябре.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, бои в регионе идут уже восьмой день, туда перебрасываются резервы российской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.